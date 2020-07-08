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Мишустин оценил влияние коронавируса на борьбу с бедностью

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Достижения по борьбе с бедностью в России из-за COVID-19 поставлены под угрозу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил влияние пандемии коронавируса на борьбу с бедностью. Его слова передаёт ТАСС.

Глава кабмина заявил, что достижения по борьбе с бедностью в России из-за COVID-19 поставлены под угрозу. Это же касается и сферы обеспечения занятостью.

По словам Мишустин, коронавирус бросил вызов, который потребует совместного убедительного ответа. Он должен помочь восстановить рабочие места, определить развитие рынка труда и гарантировать гражданам социальную защищённость.

Ранее Мишустин рассказал о росте активности киберпреступников весной.

Видео: government.ru

Теги: коронавирус, кризис, мишустин, рынок труда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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