Мишустин оценил влияние коронавируса на борьбу с бедностью

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил влияние пандемии коронавируса на борьбу с бедностью. Его слова передаёт ТАСС.
Глава кабмина заявил, что достижения по борьбе с бедностью в России из-за COVID-19 поставлены под угрозу. Это же касается и сферы обеспечения занятостью.
По словам Мишустин, коронавирус бросил вызов, который потребует совместного убедительного ответа. Он должен помочь восстановить рабочие места, определить развитие рынка труда и гарантировать гражданам социальную защищённость.
Ранее Мишустин рассказал о росте активности киберпреступников весной.
Видео: government.ru
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