За весну 2020 года количество киберпреступлений возросло из-за пандемии коронавируса.

Михаил Мишустин рассказал о росте активности киберпреступников весной. Об этом глава правительства России заявил в рамках видеообращения на онлайн-конференции Сбербанка Cyber Polygon. Чиновник добавил, что специалисты проводят эффективную работу по информированию населения о киберугрозах.

Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что для обмана кибермошенники часто используют невнимательность пользователей Интернета. Они распространяют фишинговые письма и технологии подмены номера. Мишустин добавил, что со многими вопросами по кибербезопасности еще предстоит разобраться, однако госорганы активно решают возникшие проблемы.

Правительство выделит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице.

Видео: Онлайн-конференция Cyber Polygon