Правительство выделит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице

Это поможет обеспечить своевременные выплаты пособий до конца лета.

Правительство до конца лета выделит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил о поручении президента Владимира Путина, в котором говорилось о продлении срока получения повышенных пособий по безработице до конца августа.

Мишустин отметил, что выделение 13,5 миллиардов рублей поможет обеспечить своевременные выплаты пособий до конца лета.

Отметим, что максимальный размер пособия по безработице для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года - 12 130 рублей. Для детей родителей, которые в этот же период потеряли работу, предусмотрена выплата в 3 000 рублей.

Ранее в правительстве поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ.