В правительстве поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Норма вводится согласно недавно принятым поправкам в Конституцию.

В правительстве России поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Решение поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. цитата из отзыва комиссии

Отмечается, что данная норма вводится согласно недавно принятым поправкам в Конституцию.

Законопроект о невозможности послу РФ или представителю России в международных организациях иметь гражданство другой страны или вид на жительство внесли в государственную думу сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас.

Ранее в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии "на удалёнке".