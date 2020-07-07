Высокие зарплаты в дистанционных сферах получают, например, специалисты по продажам.

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии "на удалёнке". С результатами исследования выступили специалисты HR-сервиса "Работа.ру". Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Самой востребованной оказалась профессия главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с B2B сегментом. Такому специалисту обещают зарплату в 250 тысяч рублей.

Переводчик с английского языка может получать от 150 до 250 рублей — сумма зависит от количества заказов.

Высокие зарплаты в дистанционных сферах получают и специалисты по продажам. Например, в одной петербургской фирме менеджер по развитию бизнеса может получать от 100 тысяч рублей. К кандидатам в данном случае предъявляются несколько требований: опыт работы от трёх лет, умение вести переговоры, делать коммерческие предложения и презентации.

Специалист по контекстной рекламе "на удалёнке", например, может зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц. Зарплаты выше 100 тысяч также наблюдаются в IT-сфере.

Ранее мы писали, что Госдума рассматривает проект об удаленной работе.

Видео: kremlin.ru