Авторами проекта являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер СФ Валентина Матвиенко, а также группа сенаторов и депутатов.

Госдума рассматривает проект об удаленной работе. Об этом говорится на сайте электронной базы данных Думы.

На данный момент законопроект об удаленной работе внесен в нижнюю палату парламента. В пояснительной записке сказано, что депутаты хотят повысить гибкость занятости. Также изменения в ТК РФ вносят с целью применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Депутаты предлагают внести три ключевых понятия – дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Также законопроект исключает подписание трудового договора о дистанционной работе с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что депутат заявил о консенсусе в бундестаге по "Северному потоку — 2".

Видео: kremlin.ru