В ГД призвали изучить обстоятельства гибели животных от вакцины "Мультикан"

Депутат считает, что контроль качества ветеринарных лекарств в России должен быть максимально ответственным и строгим.

Обстоятельства гибели на российской территории собак от вакцины "Мультикан-8" должны быть объективно и всесторонне изучены для того, чтобы установить реальную причину случившегося. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал депутат Государственной думы Владислав Атмахов. Парламентарий из нижней палаты представляет ЛДПР. Законодатель уточнил, что властям важно проверить соблюдение требований при производстве препарата.

Сейчас особенно важно, чтобы все обстоятельства произошедшего были объективно и всесторонне установлены. Расследование должно дать ответы на вопросы о причинах случившегося, качестве препарата и соблюдении требований при его производстве и контроле. Владислав Атмахов, депутат ГД РФ

Напомним, что в сентябре 2026 года Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Уже в октябре прокуратура попросила судебную инстанцию в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. на данный момент 104 владельца, чьи собаки погибли от поставленной вакцины, получили финансовую компенсацию и консультационную поддержку.

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Фото: Piter.tv