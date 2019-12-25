Безопасная вакцинация: что важно знать владельцам домашних животных

В Санкт-Петербурге на государственной ветеринарной станции показали, как сейчас проходит вакцинация собак.

Сегодня вакцинация питомцев волнует владельцев по всей России, поводом оказалась вакцина "Мультикан-8", а конкретно ее 20-я серия. Ранее она была полностью отозвана производителем после сообщений о гибели животных в Ярославской области. Сейчас в петербургских государственных ветклиниках используют другие серии препарата – 36-ю и 37-ю.

На городских станциях мы вакцинируем животных уже несколько месяцев 36-й и 37-й серией вакцины "Мультикан-8". К данным вакцинам у владельцев никаких претензий не было, никто с жалобами на городские станции не обращался. Вакцина считается безопасной, поэтому все приходят и прививаются как раз перед осенью. На нашей станции сейчас доступны 36-я и 37-я серии вакцины. Светлана Дацюк, ветеринарный врач

Выбор места для проведения вакцинации также имеет большое значение. В государственных учреждениях все препараты закупаются заранее и полностью за счет городского бюджета. Записаться на процедуру можно через сайт или по телефону колл-центра, также пациентов на станциях принимают в порядке живой очереди, но преимущество получают те, кто заранее выбрал время для себя и своего питомца.

Это вообще ежегодная прививка. Каждый год прививаем котов, и собаку, поэтому даже не было сомнений в том, что это нужно сделать. В данном случае просто пришло время, каждый год так. Собаку зовут Кута, ей через месяц исполнится два года. Побочных эффектов не замечал, она всегда активная, поэтому какого-то ухудшения в движении не было, замедления и прочего, отказа от еды тоже. Каждый год без проблем, вроде предупреждают, что может быть, но не сталкивались. Александр Джуманов, владелец собаки

Для щенков и небольших собак владельцы чаще выбирают вакцину "Мультикан-6". Ее главное отличие в том, что в ней, в отличии от "Мультикана-8", не содержится вирус бешенства, так хозяева "делят" прививки. Сначала питомец получает вакцину "Мультикан-6", а затем, через неделю, прививку от бешенства. Оба варианта остаются допустимыми в ветеринарной практике.

Она еще маленькая, поэтому это первый комплекс, который она проходит. Прививаться, конечно, в первую очередь нужно для здоровья, для безопасности животного. Порода – мальтипу, а зовут ее Оливка. Девочка, ей еще нет трех месяцев, поэтому сегодня поставили "Мультикан-6" и чипирование. Решили так разделить, потому что "Мультикан-8" маленькие породы чуть хуже переносят, потому что там вместе с бешенством, поэтому разделили. Эльвира Чеканова, владелица собаки

Необходимость ежегодной вакцинации для животных остается прежней. Владельцам важно помнить, что перед вакцинацией питомец должен быть полностью здоров, а сроки повторной вакцинации необходимо соблюдать независимо от того, в какую клинику обращались раньше, частную или государственную.

Фото: Piter.TV