В 2026 году собираются привить свыше 3,3 млн горожан (60% населения).

В Петербург поступила крупная партия вакцины против гриппа для всех возрастов – более 1 млн доз. Это "Совигрипп" и "Флю-М" для взрослых, а также "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" – для детей и беременных женщин, сообщили в Смольном 16 сентября.

Состав вакцин обновили с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В 2026 году собираются привить свыше 3,3 млн горожан (60% населения). К 10 сентября были вакцинированы около 30 тыс. человек. Скоро вновь откроются мобильные пункты вакцинации, график их работы опубликуют на сайте комитета по здравоохранению.

Эпидемиологическая обстановка в городе остается спокойной. Специалисты напоминают, что иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, поэтому привиться рекомендуется заранее – до начала сезонного роста заболеваемости. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о дефиците вакцин в Северной столице.

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