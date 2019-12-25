В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, к которым нет иммунитета

Дмитрий Лиознов рассказал о том, кому следует вакцинироваться в первую очередь.

На российской территории ситуация с гриппом стабильна, а необходимые вакцины от заболевания полностью обновлены. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал директор из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Специалист заметил, что существуют условия, которые обосновывают пациентам необходимость вакцинироваться. Прежде всего это необходимо особенно уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Сситуация по гриппу в стране стабильная. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета. Дмитрий Лиознов, эксперт

Дмитрий Лиознов уточнил, что иммунитет человека после вакцинации формируется не менее 14 дней. Эксперт добавил, что пациенту важно планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение.

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Фото: Piter.tv