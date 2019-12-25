В Петербурге 40% компаний вакцинируют сотрудников от гриппа

Ежегодную вакцинацию считают оправданной только треть экономически активных петербуржцев (34%), тогда как доля противников прививок достигает 43%.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди представителей бизнеса и экономически активных граждан, чтобы выяснить методы борьбы с сезонными заболеваниями. Результаты показали, что главным инструментом профилактики в офисах остается вакцинация – ее организуют для своих коллективов 40% работодателей.

Остальные меры защиты носят преимущественно символический характер: маски закупают лишь 6% организаций, профилактические мероприятия проводят 4%. Мед, лимон и другие народные средства присутствуют в зонах отдыха у 3% предприятий. Санитарную обработку помещений, выдачу витаминов или санитайзеров, а также разъяснительные беседы о здоровом образе жизни практикуют всего по 2% компаний. При этом более трети участников рынка (35%) предпочитают полностью игнорировать угрозу эпидемии, не предпринимая никаких мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Мнение самих работников разделилось. Ежегодную вакцинацию считают оправданной только треть экономически активных петербуржцев (34%), тогда как доля противников прививок достигает 43%. При этом молодежь до 35 лет относится к иммунизации лояльнее старшего поколения, чаще рассматривая прививку как необходимую меру предосторожности.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор по Петербургу предупредил о риске заразиться ВИЧ и гепатитами в салонах красоты.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)