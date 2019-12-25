Покупатель билета на концерт Канье Уэста в Петербурге получил деньги обратно

Покупатель билета на отмененный концерт Канье Уэста вернул 34 тыс. рублей.

Россиянин, купивший билет на отмененный концерт Канье Уэста в Петербурге, добился возврата 34 тыс. рублей. О своем опыте мужчина рассказал в Telegram-канале, посвященном отмене выступления и возврату денег за билеты.

Билет он приобрел 17 августа, вскоре после начала продаж. В начале сентября мужчина начал добиваться возврата средств. Он направил досудебные претензии сервису Intickets и агентству Say Agency, обратился в Роспотребнадзор и инициировал через банк процедуру чарджбэка.

После отказов россиянин, по его словам, дополнительно направил обращения в Центробанк и на Banki.ru. Затем он обратился в прокуратуру и подал иск в суд, одновременно продолжая предоставлять банку документы по спорной операции.

Мужчина утверждает, что его первая претензия в Intickets была доставлена еще до официальной отмены концерта. После объявления об отмене 30 сентября он повторно направил обращение в сервис и передал банку подтверждение отмены выступления.

В результате ему вернули 34 тыс. рублей. Возврат подтверждается опубликованным им скриншотом банковской операции. Сервисный сбор в эту сумму не вошел, поэтому его возврат мужчина намерен добиваться отдельно.

Точную причину возврата средств россиянин не знает. Он предположил, что на решение могли повлиять поданный иск или повторная досудебная претензия после отмены концерта. Концерт Канье Уэста должен был состояться на "Газпром Арене" в Петербурге в октябре. Выступление несколько раз переносили, а 30 сентября объявили об отмене концертов. Организаторы заявили о возврате денег за приобретенные билеты. Открыть возможность оформить возврат они обещают 12 октября.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency