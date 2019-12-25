Роспотребнадзор по Петербургу предупредил о риске заразиться ВИЧ и гепатитами в салонах красоты

В зоне повышенного внимания оказываются все манипуляции, нарушающие целостность кожи или слизистых оболочек.

Стремление к эстетическому совершенству заставляет многих обращаться к современным бьюти-процедурам – от перманентного макияжа до инъекций. Однако за внешней привлекательностью могут скрываться серьезные угрозы для здоровья. В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили, что любое повреждение кожных покровов несет риск инфицирования гепатитами, ВИЧ или сифилисом.

В зоне повышенного внимания оказываются все манипуляции, нарушающие целостность кожи или слизистых оболочек: нанесение татуировок, перманентный макияж и микроблейдинг, пирсинг, инъекционные методики (введение филлеров, ботулинотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг), микроигольчатый RF-лифтинг, обрезной маникюр и педикюр.

Чтобы визит в салон красоты не обернулся проблемами со здоровьем, специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие детали безопасности:

Инструменты. Одноразовые расходники мастер должен вскрывать непосредственно перед вами. Многоразовые инструменты обязаны храниться в крафт-пакетах с индикатором стерилизации и датой обработки.

Рабочее место и внешний вид специалиста. Зона проведения процедуры должна быть чистой, а сам мастер — работать в спецодежде, одноразовых перчатках и маске.

Препараты. Краску для татуажа специалист обязан смешивать в индивидуальном одноразовом стаканчике, а ампулы для инъекций вскрывать строго в присутствии клиента.

Аллергопроба. Перед нанесением татуировки рекомендуется уточнить состав пигмента и провести тест на аллергическую реакцию.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как выбирать безопасные продукты на рынках Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV