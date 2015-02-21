Роспотребнадзор напомнил, как выбирать безопасные продукты на рынках Петербурга и Ленобласти

Самый надежный способ защитить себя – совершать покупки в официальных торговых точках и стационарных магазинах, где налажен внутренний контроль качества и соблюдаются все санитарные нормы.

С наступлением осени в Петербурге и Ленобласти традиционно возрастает риск кишечных инфекций. В связи с этим Межрегиональное управление Роспотребнадзора выпустило памятку для покупателей рынков и ярмарок.

Специалисты ведомства рекомендуют придерживаться следующих правил:

Оценка места и продавца: обращайте внимание на чистоту прилавка и опрятный внешний вид торговца. Не стесняйтесь требовать документы, подтверждающие безопасность продукции.

Отказ от стихийной торговли: избегайте покупки скоропортящихся товаров – свежего мяса, рыбы, молочной продукции, кремовых тортов и готовых салатов – в местах, где отсутствует холодильное оборудование.

Визуальный контроль: проверяйте упаковку на предмет вздутия или повреждений. Откажитесь от продуктов с неприятным запахом или видимыми признаками порчи.

Разделение потоков: следите, чтобы сырые товары (мясо, рыба) не лежали в одной таре или вплотную к готовой еде.

Овощи и фрукты: тщательно осматривайте кожуру. Любые пятна гнили, плесень или глубокие повреждения являются поводом отложить товар.

Эксперты подчеркивают: самый надежный способ защитить себя – совершать покупки в официальных торговых точках и стационарных магазинах, где налажен внутренний контроль качества и соблюдаются все санитарные нормы.

Ранее мы сообщили о том, что за прошлую неделю клещи покусали 1076 жителей Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV