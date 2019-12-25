Россиянам перечислили болевые точки, которыми пользуются мошенники

Екатерина Дуб объяснила, как аферистам удается обмануть даже тех, кто предупрежден о возможном мошенничестве.

Телефонные мошенники используют усталость, стресс и воспитанность россиян, чтобы выманивать у них деньги. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала эксперт по противодействию мошенничеству, российский правозащитник Екатерина Дуб. Специалист пояснила, что хотя многие граждане уже знают о распространенных криминальных схемах обмана, однако во время беседы с аферистами меры предосторожности могут забываться. Дополнительно злоумышленники используют нежелание собеседников прерывать разговор. Кроме этого мошенники давят на жалость человека и создают ощущение срочности. Для примера, они убеждают россиян в том, что что курьера оштрафуют, если он не назовет код из СМС-сообщения. Эксперт добавила, что особенно уязвимыми перед данными манипуляциями могут оказаться те, кто переживает стресс, горе или сильное переутомление.

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Фото: Piter.tv