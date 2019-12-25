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Россиянам перечислили болевые точки, которыми пользуются мошенники
Сегодня, 15:38
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Россиянам перечислили болевые точки, которыми пользуются мошенники

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Екатерина Дуб объяснила, как аферистам удается обмануть даже тех, кто предупрежден о возможном мошенничестве.

Телефонные мошенники используют усталость, стресс и воспитанность россиян, чтобы выманивать у них деньги. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала эксперт по противодействию мошенничеству, российский правозащитник Екатерина Дуб. Специалист пояснила, что хотя многие граждане уже знают о распространенных криминальных схемах  обмана, однако во время беседы с аферистами меры предосторожности могут забываться.  Дополнительно злоумышленники используют нежелание собеседников прерывать разговор. Кроме этого мошенники давят на жалость человека и создают ощущение срочности. Для примера, они убеждают россиян в том, что что курьера оштрафуют, если он не назовет код из СМС-сообщения. Эксперт  добавила, что особенно уязвимыми перед данными манипуляциями могут оказаться те, кто переживает стресс, горе или сильное переутомление.

Психологически тяжело из-за хорошего воспитания скинуть трубку.

Екатерина Дуб, правозащитник

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Фото: Piter.tv

Теги: екатерина дуб, мошенничество, телефонные мошенники
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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