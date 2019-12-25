Клаус Эрнст рассказал, что большинство немецких депутатов считают санкции США против российского газопровода неприемлемыми.

Депутат заявил о консенсусе в бундестаге по "Северному потоку — 2". Об этом журналистам рассказал глава комитета по энергетике Клаус Эрнст. Специалист подчеркнул, что большинство парламентариев пришли к консенсусу по вопросу необходимости завершения проекта российского газопровода.

В комитете бундестага по энергетике, по моей оценке, явное большинство выступает за продолжение строительства этого трубопровода Клаус Эрнст, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике

Депутат отметил, что возражают против завершения проекта сторонники партии "Зеленых". Они приводят экологические аргументы. Однако большинство депутатов, включая представителей "Зеленых", считают введенные США санкции неприемлемыми. В бундестаге добавили, что будут "защищаться".

Напомним, что сенат США рассматривает законопроект о введении санкций против проекта "Северного потока-2". Американцы намерены ввести ограничения в отношении страховых компаний судов, которые работают над завершением строительства газопровода. В настоящее время документ поддержан пятью сенаторами от обеих партий.

Власти Германии пригрозили штрафовать США за санкции в отношении "Северного потока-2".