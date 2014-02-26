Всемирный банк: Россия остается четвертой экономикой мира

Аналитики опубликовали топ-три, а также составили рейтинг из десяти государств-лидеров.

По результатам 2024 года Россия сохранила за собой место четвертой экономической системы мира, при этом страна увеличила отрыв от ближайших конкурентов вдвое. Соответствующей информацией поделились представители Всемирного банка. Статистические данные говорят о том, что мировой уровень ВВП в номинальном выражении вырос на 6,1 процентов и составил 197,4 триллиона долларов. Речь идет о ВВП, пересчитанном по паритету покупательной способности или по уровню нынешних цен в экономике государства.

Согласо оценкам аналитиков из Всемирного банка, объем российской экономики России 6,92 триллиона долларов. Этот показатель на 5,8 процентов больше, чем годом ранее. На пятом месте осталась Япония. Национальный уровень ВВП в Токио за минувший год вырос до 6,4 триллиона долларов.лн. Разрыв между Японией и Россией увеличился до 514 миллиардов долларов. В топ-три стран попали Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн). В рейтинге из десяти государств оказались Германия ($6 трлн), Бразилия ($4,7 трлн), Индонезия ($4,7 трлн), Франция ($4,2 трлн) и Великобритания ($4,2 трлн).

Напомним, что по информации Всемирного банка, экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности еще в 2021 году.

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Фото: Piter.tv