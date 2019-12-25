Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения: мнение экспертов

В эту категорию РФ попадала и раньше – например, в 2013 году, однако тогда это достижение было основано на рекордных ценах на нефть в 2012 году.

Всемирный банк перевел РФ в категорию стран с высокими доходами населения – в 2023 году душевой валовый национальный доход (ВНД) вырос до $14 250 с $12 830 в 2022 году. Как заявили в ВБ, на экономическую активность в России повлиял значительный рост активности, связанной с военной деятельностью в 2023 году. Росту также способствовало оживление в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%). На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уточнили, что не глобальным финансовым институтам в первый раз приходится признавать успехи России, несмотря на влияние западных стран на их работу. Они отметили, что в эту категорию РФ попадала и раньше – например, в 2013 году, однако тогда это достижение было основано на рекордных ценах на нефть в 2012 году. Сейчас же ничего подобного не наблюдается, более того, российская нефть находится под давлением санкций, как и вся ее экономика. А рублевая часть доходов госбюджета, учитывая, что подсчет ВБ идет в долларах, просела из-за низкого курса рубля.

Очевидно, что хоть рост военных доходов и сказывается на росте ВНД, списать все на него не может даже ВБ, отмечая успехи различных секторов экономики. Что вновь подтверждает тезис об устойчивости экономики страны, которая нашла опору для роста за счет импортозамещения и внутреннего развития, а также переориентации торговли на страны Глобального Юга. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали расширение господдержки промышленных парков и технопарков.

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