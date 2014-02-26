Модернизацию наружного освещения завершили на Чугунной улице

Доля светодиодных источников света в городе превысила 62%, что свидетельствует о значительных успехах в развитии городского освещения.

В Калининском районе Санкт-Петербурга завершилась масштабная модернизация системы уличного освещения на Чугунной улице. Энергетики заменили 111 натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные, что подчеркнул губернатор города Александр Беглов. Новые фонари не только улучшают условия для жителей, но и повышают безопасность движения на одной из старейших улиц города.

Основные преимущества обновленного освещения включают отечественное производство оборудования, увеличенный срок службы, удобство обслуживания и снижение энергопотребления почти вдвое. Контроль качества освещения осуществляется специалистами "Ленсвета" с 1972 года, а предыдущая реконструкция проводилась в 2012 году.

Доля светодиодных источников света в городе превысила 62%, что свидетельствует о значительных успехах в развитии городского освещения.

Ранее в Петербурге восстановили систему наружного освещения после пятничного шторма.

Видео: СПб ГБУ "Ленсвет"