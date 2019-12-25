В Петербурге восстановили систему наружного освещения после пятничного шторма

К работам были привлечены 54 специализированные бригады и 34 единицы специализированной техники.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" завершили реконструкцию освещения улиц Петербурга, которое пострадало от сильного шторма. Специалисты быстро справились с задачей благодаря чёткой координации работ и использованию современных технологий.

Всего за рабочую пятницу и праздничные дни энергетики устранили последствия 295 аварийных ситуаций, очищая сети от обломанных деревьев и восстанавливая повреждённые участки. К работам были привлечены 54 специализированные бригады и 34 единицы специализированной техники.

Значительно ускорить процесс восстановления помогла программа перевода городских электросетей на кабельную инфраструктуру, инициированная Правительством Санкт-Петербурга. Благодаря внедрению новых технологий и замене открытых проводов на самонесущие изолированные линии, городская инфраструктура стала гораздо устойчивее к воздействию природных катаклизмов.

Ранее мы сообщили о том, что летний и Михайловский сады были закрыты для посетителей 4 июля.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"