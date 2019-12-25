Летний и Михайловский сады закрыты для посетителей 4 июля

Из-за неблагоприятных метеорологических факторов садово-парковые комплексы функционируют с ограничениями.

В утренние часы пятницы, 4 июля, посещение Летнего и Михайловского садов в Петербурге оказалось невозможным из-за временного закрытия, проинформировала пресс-служба Русского музея.

Согласно сообщению ведомства, из-за неблагоприятных метеорологических факторов садово-парковые комплексы функционируют с ограничениями, доступ посетителей временно ограничен.

Жителям Северной столицы обещано своевременное уведомление о возможных переменах в графике работы садов, гражданам рекомендовано проявлять осмотрительность и соблюдать предельную внимательность.

Ранее мы сообщили о том, что "желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 5 июля.

Фото: Piter.TV