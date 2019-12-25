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Летний и Михайловский сады закрыты для посетителей 4 июля
Сегодня, 10:15
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Летний и Михайловский сады закрыты для посетителей 4 июля

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Из-за неблагоприятных метеорологических факторов садово-парковые комплексы функционируют с ограничениями.

В утренние часы пятницы, 4 июля, посещение Летнего и Михайловского садов в Петербурге оказалось невозможным из-за временного закрытия, проинформировала пресс-служба Русского музея.

Согласно сообщению ведомства, из-за неблагоприятных метеорологических факторов садово-парковые комплексы функционируют с ограничениями, доступ посетителей временно ограничен.

Жителям Северной столицы обещано своевременное уведомление о возможных переменах в графике работы садов, гражданам рекомендовано проявлять осмотрительность и соблюдать предельную внимательность.

Ранее мы сообщили о том, что "желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 5 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: летний сад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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