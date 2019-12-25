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"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 5 июля
Сегодня, 10:13
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"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 5 июля

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Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Петербурге до 5 июля продлили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном. 

По информации Рocгидрометцeнтрa, предупреждение действует до 01:00, порывы западного и юго-западного ветра могут достигать порядка 15-20 м/с, в прибрежных районах – 24 м/с. 

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. 

Пресс-служба Смольного 

4 июля стихия также бушует, сообщалось об угрозе наводнения. Подтопило пляж Дюны и парк Дубки в Курортном районе, утром уровень воды на дамбе составил свыше 180 сантиметров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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