"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 5 июля

В Петербурге до 5 июля продлили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.
По информации Рocгидрометцeнтрa, предупреждение действует до 01:00, порывы западного и юго-западного ветра могут достигать порядка 15-20 м/с, в прибрежных районах – 24 м/с.
"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
Пресс-служба Смольного
4 июля стихия также бушует, сообщалось об угрозе наводнения. Подтопило пляж Дюны и парк Дубки в Курортном районе, утром уровень воды на дамбе составил свыше 180 сантиметров.
Фото: Piter.TV
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