"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 5 июля

Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Петербурге до 5 июля продлили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.

По информации Рocгидрометцeнтрa, предупреждение действует до 01:00, порывы западного и юго-западного ветра могут достигать порядка 15-20 м/с, в прибрежных районах – 24 м/с.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба Смольного

4 июля стихия также бушует, сообщалось об угрозе наводнения. Подтопило пляж Дюны и парк Дубки в Курортном районе, утром уровень воды на дамбе составил свыше 180 сантиметров.

Фото: Piter.TV