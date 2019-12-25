Жителей Петербурга предупредили о возможном наводнении

Дамбу закроют, у Горного института уровень воды поднимется до 130-140 сантиметров.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что 4 июля город переживет исторический момент.

В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Петербурге ожидается наводнение. Александр Колесов, синоптик

За всю историю в Северной столице в июле было одно наводнение – 12 числа 1865 года. Ветер усилится завтра утром и ослабеет только к ночи 5 июля. Его порывы на акватории Финского залива составят 20-25 м/с.

Наводнение ожидается в районе 06:00-09:00 4 июля, максимум подъема воды вероятного наводнения до 170-190 сантиметров будет несколько позднее до обеда. Александр Колесов, синоптик

Дамбу закроют, у Горного института уровень воды поднимется до 130-140 сантиметров.

Для предотвращения угрозы наводнения в Петербурге Дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами для предотвращения угрозы наводнения и принято решение о задействовании КЗС. Пресс-служба петербургской дамбы

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга