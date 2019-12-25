Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на 3 дня из-за регламентных работ

Для заезда и выезда ремонтной техники перед въездом в тоннель возможны полные остановки транспортного потока.

На Кольцевой автодороге Петербурга временно изменится схема движения. Как сообщает пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), с 26 по 28 августа на внутреннем кольце дамбы вводятся ограничения.

Это связано с проведением плановых регламентных работ. Для заезда и выезда ремонтной техники перед въездом в тоннель возможны полные остановки транспортного потока. Согласно регламенту, их продолжительность не превысит 7–10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заранее учитывать эту информацию при построении маршрутов, а также быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД у дамбы вводили ограничения с 17 по 25 августа в Петербурге.

Фото: Пресс-служба КЗС Петербурга