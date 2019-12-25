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Эта неделя в Петербурге будет ветреной и прохладной
Сегодня, 13:22
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Эта неделя в Петербурге будет ветреной и прохладной

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С 6 октября усилится западный ветер до 8-13 м/с.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни. 

К настоящему моменту понизилось атмосферное давление. Это связано с обширным циклоном, который смещается на восток с Северной Атлантики. 

Хотя центр циклона и далеко очень, но нам тоже достанется от него, так что неделя получается интересной, разнообразной по погоде, но все еще достаточно теплой. 

Александр Колесов, синоптик 

С 6 октября усилится западный ветер до 8-13 м/с. Днем порывы составят 15-18 м/с, на акваториях Финского залива и Ладожского озера – до 20 м/с. По этой причине повысится уровень воды в Неве. В течение ночи пройдет дождь, и осадки закончатся. 

Затем регион окажется между двумя циклонами. Следующие осадки возможны в пятницу днем. Фон температуры в первой половине недели +11…+16 градусов, во второй +7…+12 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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