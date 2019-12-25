Пальма упала на лежаки с российскими туристами в Египте

Предварительно, никто не пострадал.

В Египте пальма обрушилась на зону отдыха, где находились российские туристы. Инцидент произошел на пляже пятизвёздочного отеля в престижном курортном районе Сахл‑Хашиш на берегу Красного моря, сообщил Telegram‑канал Shot.

Дерево упало из‑за сильного ветра. По предварительным данным, никто из отдыхающих не пострадал. На опубликованных в сети кадрах видно, как верхушка пальмы сначала сильно раскачивается, а потом отламывается и падает прямо на лежаки. На месте происшествия оперативно прибыли медики.

Октябрь в окрестностях Хургады считется ветреным месяцем, средняя скорость ветра в это время достигает 19–22 км/ч. Египетские синоптики также предупреждали о возможном усилении ветра в разных регионах страны — вплоть до 40 км/ч.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)