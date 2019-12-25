Шериф Фатхи объяснил, что туристы из России особенно привлекательны для страны.

Египет работает над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне роста потока отдыхающих. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал местный министр по туризму и древностям Шериф Фатхи. Иностранный чиновник добавил, что страна всегда рада путешественникам из нашей страны и высоко оценивает их доверие к разнообразным и уникальным туристическим возможностям, которые предоставляет Египет.

Мы активно работаем сейчас и будем продолжать работать в будущем над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей авиасообщения между двумя странами, чтобы обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению. Шериф Фатхи, иностранный министр из Египта

Напомним, что в августе 2026 года Росавиация открыла российским авиакомпаниям возможность выполнять регулярные и чартерные рейсы в международные аэропорты Борг-эль-Араб, обслуживающий морской порт Александрию, а также Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье Египта. Данное решение позволило расширить доступ наших соотечественников к курортам северного побережья страны. В сентябре текущего года начались прямые чартерные полеты из Москвы в Эль-Аламейн.

Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха.

Фото: Piter.tv