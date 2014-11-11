Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха

Шериф Фатхи рассказал о проблеме с авиасообщением.

Российские путешественники выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор, расположенные в южной части страны, а также оазис Сива и Северное побережье. Соответствующее заявление сделалв комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости" местный министр туризма и древностей Шериф Фатхи. Иностранный чиновник добавил, что власти хотят видеть большее количество туристов из России. Сейчас одним из важных вопросов остается количество авиарейсов. В Каире заметили, что со временем положение в этой проблеме должно улучшиться

Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко ехать, например, Луксор и Асуан... Надеемся, что будет стабильность, спокойствие и мир, чтобы поток туризма из Египта и России вернулся к тому уровню, на котором он был. Шериф Фатхи, министр туризма и древностей в Египте

Напомним, что в мае 2025 года российский министр по промышленности и торговле Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона наших соотечественников, что на 15 процентов больше показателей 2023 года.

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