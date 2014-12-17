РСТ проверит данные о туристах, страдающих в отеле с видом на военную базу в Египте

Ранее отдыхающие пожаловались на запрет приближаться к пляжу из-за находящейся поблизости военной базы Египта.

Российский союз туриндустрии начал проверку по факту появления в СМИ информации о запретах российским туристам приходить на пляж и купаться в море в одном из отелей Египта. Об этом журналистам телеканала "360.ru" рассказали в пресс-службе объединения. Специалисты объяснили, уже связались с туроператорами и уточняют детали произошедшего.

Российский союз туриндустрии проверяет информацию о размещении российских туристов в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх. Мы связались с туроператорами и уточняем детали ситуации. пресс-служба РСТ

Напомним, что путевка в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, расположенном в городе-курорте Шарм-эш-Шейх для двоих на десять дней обойдется отдыха.щим примерно в 250 тысяч рублей. Российские туристы, отправившиеся в Египет, недавно рассказали через социальные сети, что им запретили купаться в море и пригрозили расстрелом, в случае, если они приблизятся к пляжной зоне. Причиной таких ограничений, о которых гостей отеля заранее никто не предупредил, стала находящаяся по соседству местная военная база.

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Фото: pxhere.com