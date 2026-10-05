Солд-аут и секретный номер: Zivert представила "Где-то в Ретро" на Газпром Арене

На Газпром Арене 3 октября прошло шоу Zivert "Где-то в Ретро". Певица рассказала, чем Питер отличается от Москвы, а мы — как прошел концерт.

Вспышки пламени, фейерверки и модный показ: на стадионе "Газпром Арена" состоялось шоу Zivert "Где-то в Ретро". Полный солд-аут: 60 тысяч зрителей, и это вдвое больше, чем на прошлом шоу.

У нас в два раза больше зрителей! Только что мы получили где-то полчаса назад сообщение о том, что билетов больше нет, и мы можем объявить солд-аут! Мы уже его объявили. У нас абсолютно новые костюмы. Как у меня, так и у балета, у музыкантов, у всех. У нас есть новые номера, потому что у нас появились за это время новые песни. У нас есть один сюрприз, который я очень сильно готовила. Zivert, певица

Вишенкой стал модный показ. Сцена превратилась в подиум, на который вышли звезды мира моды. Среди них — стилист Александр Рогов и модель Мария Миногарова.

Певица сравнила реакцию залов в Москве и Петербурге. По её опыту, в столице раскачать публику сложнее, а в Санкт-Петербурге люди более раскованные и умеют отдыхать

Мне кажется, что в Петербурге люди прямо умеют расслабиться, прямо проораться, отдохнуть и позволить себе просто быть. Быть в этом моменте, позволить себе быть дурными, смешными. И вот мне кажется, в Москве люди чуть-чуть как будто пособранней, поскованней, все немножко держат лицо. Zivert, певица

Планы на будущий год певица не раскрывает, но намекнула, что они публика не останется без сюрпризов.

Ранее мы рассказали, что стоимость шоу Zivert в Петербурге составила 174 миллиона рублей.

Видео: Piter.tv