Zivert собрала 60 тысяч зрителей на Газпром Арене

На Газпром Арене состоялось шоу ZIVERT "Где-то в Ретро", на которое пришли посмотреть 60 тысяч зрителей. Билеты закончились за полчаса до начала. Организаторы объявили солд-аут. Ощущение от полного зала певица описала как счастье и гордость за команду. Как рассказала певица, в гримёрку перед выступлением зашёл старый друг и принёс маску Чака Норриса из самого первого клипа — это напомнило о начале пути.

Когда ты вот так видишь этот предмет, с которого чего всё начиналось. И когда у нас не было ни копейки в кармане, и мы там печатали эти дешманские маски на картонке и снимали какой-то клип на телефон, и ты осознаёшь, что происходит сегодня, и какой преодолён путь, и куда он привёл. И эта напечатанная на картонке маска, и "Зенит Арена", 60 тысяч человек, солд-аут. Счастье! Восхитительно! И гордость за всех, за всю команду. Потому что без них всех меня бы не было.

Zivert, певица