Захарова: дипломаты РФ в Китае и Непале устанавливают местонахождение пропавших россиян

МИД призывает соотечественников не посещать опасные зоны подтопления.

Москва призывает своих граждан воздерживаться от посещения районов Непала, затронутых наводнением. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 27 августа. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что Совет по туризму Непала уведомил, что после стихийного бедствия пропавшими без вести считаются 64 путешественника, включая восемь граждан России.

Настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от посещения указанных районов и призываем наших сограждан в Непале незамедлительно связаться с российским посольством в Катманду в целях организации учета и при необходимости оказания помощи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В настоящее время дипломатические представительства России в КНР и в непальской столице Катманду ищут пропавших. наши специалисты во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию. Мария Захарова подтвердила, что с некоторыми российскими гражданами в районе бедствия действительно была утрачена связь. Сейчас проводятся мероприятия по установлению местонахождения россиян.

Двое россиян пропали без вести из-за схода селя в Тибете.

Фото и видео: МИД России