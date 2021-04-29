Двое россиян пропали без вести из-за схода селя в Тибете

Сход селя произошел на фоне масштабного наводнения в соседнем Непале, где погибли более 150 человек.

Сход селя произошел в уезде Гьиронг Тибетского автономного района Китая. В результате без вести пропали два гражданина России, сообщили в Telegram-канале посольства РФ в КНР.

По данным местных властей, в данном уезде два россиянина числятся без вести пропавшими, местонахождение еще троих соотечественников устанавливается. В настоящее время дипломаты оказывают всю необходимую помощь гражданам России, оказавшимся в пострадавшем регионе. Также совместно с китайскими экстренными службами прорабатываются безопасные варианты эвакуации граждан из труднодоступной зоны.

Сход мощных потоков воды спровоцировало резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-коши, которая стекает с гор Тибета. По последним данным, известно о трех погибших, ещё 558 человек числятся пропавшими без вести, среди них 260 граждан из других стран.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)