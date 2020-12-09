Посольство России опровергло приостановку договора о базе ВМФ в Судане

Посольство России в Судане опровергло информация о приостановке действия соглашения о строительстве базы ВМФ в Красном море. Об этом сообщается в Instagram дипведомства.
В посольстве отметили, что Судан не оповещал Россию о каких-либо изменениях.
Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало.
из сообщения посольства России в Судане
В дипведомстве подчеркнули, что соглашение вступит в силу после его утверждения обеими сторонами. В настоящий момент пока этого не состоялось. В посольстве посчитали, что те "источники", которые рассказали СМИ о приостановке действия соглашения, ставят цель нанести ущерб отношениям между РФ и Суданом.
Напомним, информация о приостановлении появилась накануне. СМИ также сообщали, что вместе с заморозкой строительства базы ВМФ власти Судана запретят России размещать военных в одном из регионов государства.
Ранее мы сообщали, ВМФ России получит истребители Су-30СМ2 до конца 2022 года.
Фото: Минобороны России
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