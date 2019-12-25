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Эксперт прокомментировал сотрудничество России с Суданом
Сегодня, 14:41
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал сотрудничество России с Суданом

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Судан может стать третьим оплотом России на Большом Ближнем Востоке.

Россия планирует создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Судане. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что конфигурация сделки выглядит вполне заманчиво. Они выделили основные преимущества в ней для России.

РФ сможет получить удобную базу для флота вблизи Суэцкого канала — одной из важнейших морских артерий Земли. Условием для этого выступают поставки оружия. Так как Россия сама его производит, то оно обойдется ей по себестоимости. Это также выгодно и военным заводам, которые смогут получить новые заказы. 

Ранее США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России. 

Фото: pixabay.com

Теги: вмф, судан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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