Бюст Павлу Нахимову открыли в День ВМФ в Петербурге

Почетное право открыть памятник предоставили военнослужащим роты Почетного караула.

В День Военно-Морского Флота в Петербурге состоялось открытие бюста адмиралу Павлу Нахимову. Во время церемонии также заложили "Капсулу памяти".

В Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота открыли бюст адмиралу Павлу Нахимову и заложили "Капсулу памяти". В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что для Петербурга как морской столицы России этот праздник имеет особое значение. Он подчеркнул, что именно здесь Павел Нахимов учился и начинал службу, а позднее стал одним из выдающихся российских флотоводцев.

Ранее мы сообщили о том, что ОСК получила контроль над тремя крупными предприятиями в Петербурге.

Фото: ОСК