Матвиенко поздравила Петербург с Днем Военно Морского Флота

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что военнослужащие ВМФ и в дальнейшем будут успешно выполнять поставленные задачи и обеспечивать защиту морских рубежей страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова и жителей Петербурга с Днем Военно Морского Флота. Она подчеркнула особую роль города в истории российского флота.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову поздравительную телеграмму по случаю Дня Военно Морского Флота. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Матвиенко отметила, что этот праздник занимает особое место в жизни Петербурга, который на протяжении более 300 лет сохраняет статус морской столицы России.

По ее словам, именно на берегах Невы зарождалось отечественное судостроение и формировались его традиции. Она также подчеркнула мужество, воинское мастерство и самоотверженность моряков Балтийского флота.

Ранее Piter.TV сообщал, что стали известны даты и место прощания с Галиной Мшанской.

Фото: council.gov.ru