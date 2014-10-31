ОСК получила контроль над тремя крупными предприятиями в Петербурге

Решение о реорганизации структуры собственности путём передачи акций КМП было утверждено Президентом РФ ещё в 2024 году.

Корпорация морского приборостроения передала все свои акции в уставный капитал Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), сообщил "Деловой Петербург".

Корпорация контролирует деятельность трёх ведущих промышленных структур города: Концерн НПО "Аврора", Концерн "Океанприбор" и Концерн ЦНИИ "Электроприбор". ОСК теперь владеет практически полным пакетом акций КМП — ей передано 100% минус одна акция, ставшая частью дополнительного капитала.

Решение о реорганизации структуры собственности путём передачи акций КМП было утверждено Президентом РФ ещё в 2024 году. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом совместно с Министерством промышленности и торговли обязано завершить все процедуры оформления сделки в срок до пяти месяцев. Одновременно с этим постановлением компания КМП перестала считаться стратегически важным предприятием и обществом в реестре РФ.

Также ранее сообщалось, что весь пакет акций коммерческой фирмы "Коммерческий центр, транспорт и лес" перешёл в распоряжение ОСК. Эта организация владела крупным морским терминалом площадью 17 гектаров, расположенным в Большом порту Петербурга. Передача акций компании "КЦТЛ" в пользу ОСК состоялась в феврале 2025 года решением президента Владимира Путина. Контрольный пакет активов "КЦТЛ" оценивался независимыми экспертами в диапазоне от 300 миллионов до миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Северная верфь" ОСК увеличила привлекла от акционеров 14,6 миллиарда рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)