"Северная верфь" ОСК увеличила привлекла от акционеров 14,6 миллиарда рублей

Итогом размещения акций стало увеличение уставного капитала акционерного общества в 4,2 раза — с первоначальных 629 тысяч рублей до 2,67 млн рублей.

Центральный Банк России утвердил отчет об итогах дополнительной эмиссии акций петербургского судостроительного завода "Северная верфь", принадлежащего Объединенной судостроительной корпорации, сообщает издание РБК Петербург, ссылаясь на официальные материалы регулятора.

Акционирование завода, проводившееся в течение длительного периода, превышающего год, позволило привлечь инвестиции в сумме 14,6 млрд рублей наличными и 1,85 млрд рублей имуществом. Итогом размещения акций стало увеличение уставного капитала акционерного общества в 4,2 раза — с первоначальных 629 тысяч рублей до 2,67 млн рублей.

Эмиссия началась в марте предшествующего года, предполагая выпуск 3,146 млн обыкновенных акций стоимостью 1 руб. каждая, оцениваемых инвесторами по 8069 руб. за акцию. Фактически продано 65% предложенных ценных бумаг — 2,038 млн акций. Основная масса эмитированных акций — 1,808 млн штук — приобретена за наличные средства, оставшиеся 230 тысяч акций оплачены путем внесения активов в собственность "Северной верфи".

Фото: пресс-служба "Северной верфи"