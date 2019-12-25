США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России

Кларк Купер рассказал при каких условиях Вашингтон расширит сотрудничество с Кипром в оборонной сфере.

США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли Военно-морского флота России. Об этом журналистам сообщил помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер. По словам чиновника, шаг со стороны островного государства позволит расширить сотрудничество с Вашингтоном в оборонной сфере.

Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заход в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы... Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении Кларк Купер, помощник госсекретаря США

Напомним, что в октябре СМИ заявили о том, что как минимум одна военная подлодка из РФ вышла из поля зрения американских военных после проведения широкомасштабных учений у берегов Сирии. На поиски объекта Вашингтон направил боевой вертолет и противолодочный самолет.

Председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала.

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