Она закончит действовать 1 ноября.

Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции. Об этом рассказал официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос.

С соответствующей инициативой выступили министры финансов и внутренних дел Кипра на совещании Совета министров. Причина, отметил Кусиос, в том, что программа несла в себе долговременные недостатки. При этом многие её участники злоупотребляли своим статусом.

Программа приостанавливает своё действие с 1 ноября 2020 года.

После окончания расследования комиссией, которое инициировал генеральный прокурор, и публикации результатов правительство рассмотрит механизмы для привлечения новых инвестиций.

Ранее Турция отрицает утверждения об использовании С-400 для обнаружения истребителей F-16.

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