Турция отрицает утверждения об использовании С-400 для обнаружения истребителей F-16

Ситуацию прокомментировал турецкий посол в США.

Турция отрицает утверждения об использовании зенитных ракетных комплексов С-400 для обнаружения истребителей F-16. Об этом сообщил посол Анкары в Вашингтоне Сердар Кылыч в рамках неправительственной видеоконференции World Affairs Council. По словам дипломата, военные не применяли купленные у России ЗРС для поиска греческих самолетов ВВС, произведенных в Америке.

Ни о чем подобном речи идти не может. Даже если это вооружение опробовано, подобное действие скоординировано по военным каналам НАТО, членом которого мы являемся Сердар Кылыч, посол Турции в США

Напомним, что днем 8 октября американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Джеймс Лэнкфорд (республиканец) призвали Вашингтон ввести санкции против Анкары. Ограничения связаны с испытаниями Турцией С-400 для обнаружения истребителей американского производства, которые возвращались с учений из Франции, Греции, Италии и Кипр в Восточном Средиземноморье.

В парламенте Турции оценили слова Макрона об отправке боевиков в Баку.

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