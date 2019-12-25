В парламенте Турции оценили слова Макрона об отправке боевиков в Баку

Шентоп уверен, что Азербайджан защищает свою целостность.

В парламенте Турции оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке боевиков в Баку. С заявлением выступил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп и назвал слова французского лидера абсурдом.

До этого Макрон говорил, что 300 сирийских боевиков, которые принадлежат к группе в Алеппо, переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. После президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от французского лидера извинений, так как, по его словам, у Азербайджана нет наёмников.

Существует огромный разрыв между тем, что хочет господин Макрон, и тем, чего он реально может достичь в международной политике. Мустафа Шентоп, спикер турецкого парламента

Он считает, что Макрон пытается заполнить этот пробел необоснованными претензиями. В качестве примера парламентарий привёл заявления президента Франции по ситуациям в Ливии, Восточному Средиземноморью и другим странам.

Шентоп уверен, что Азербайджан защищает свою целостность, обороняя территорию, которую 30 оккупировала Армения.

Ранее Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве.

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