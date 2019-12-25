Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве

Сейчас идёт активная подготовка к переговорам.

Азербайджан и Армения приняли предложение президента России Владимира Путина о консультациях министров иностранных дел этих стран в Москве при посредничестве МИД РФ. Об этом рассказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

По её словам, сейчас идёт активная подготовка к переговорам.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин призвал остановить боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе из гуманитарных соображений. Известно, что Путин переговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин призвал их прекратить вооружённые столкновения, обменяться пленными и телами убитых.

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