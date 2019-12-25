Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

В Москву для переговоров пригласили министров из Армении и Азербайджана.

Президент России Владимир Путин призвал остановить боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе из гуманитарных соображений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что Путин переговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин призвал их прекратить вооружённые столкновения, обменяться пленными и телами убитых.

В Москву для переговоров при посредничестве МИД РФ приглашаются министры иностранных дел двух конфликтующих государств.

Ранее в Госдепе США прокомментировали пуск российской ракеты "Циркон".

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