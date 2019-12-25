В Госдепе США прокомментировали пуск российской ракеты "Циркон"

Вашингтон следит за российскими ракетными запусками.

В Государственном департаменте США прокомментировали пуск российской ракеты "Циркон". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель ведомства. Он уточнил, что Вашингтон следит за ракетными испытаниями России, а также учитывает их при формировании политики в сфере контроля над вооружениями.

Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности заявление Госдепартамента США

Напомним, что запуск "Циркона" был произведен 7 октября с борта головного фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Ракете удалось успешно поразить морскую мишень на расстоянии в 450 километров. При этом ее скорость достигла 8 Махов.

Путин: испытание "Циркона" - большое событие для России.

Фото: Минобороны России

