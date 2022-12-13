Фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике применение гиперзвуковой ракеты "Циркон"й "Циркон"

Ракета успешно поразила цель на расстоянии, превышающем 900 метров.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантическом океане применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морской мишени. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Спецмалисты пояснили, что цель находилась на удалении более чем 900 метров. Мероприятия проводились в рамках учебной задачи по объекту, который имитировал собой корабль условного противника.

Экипаж, действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования. пресс-служба Минобороны России

Во время выполнения миссии экипаж фрегата продемонстрировал высокую слаженность действий. Напомним, что поход отряда кораблей, включающий "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама" начался 4 января. Он проводится под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота, капитана первого ранга Олега Гладкого.

Вертолет Ка-27 с фрегата "Адмирал Горшков" провел разведку в Атлантике.

Фото и видео: Минобороны России