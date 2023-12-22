"Будут теракты". Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям

Неконтролируемая миграция в Америку и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы. Такое мнение высказал бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в эфире местного телеканала Newsmax. Бывший иностранный военнослужащий заметил, что незаконная миграция виновна в том, что зарубежные конфликты переносятся на территорию Штатов.
У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядёт.
Блейн Холт, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Newsmax
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