Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул

Женщина имела украинский паспорт до 2020 года.

Соучастница покушения на российского генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая в ночь на 5 февраля вылетела из "Внуково" на территорию Стамбула. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Силовики заметили, что женщина являлась гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк.

Серебрицкая (ранее Антонюк) Зинаида Викторовна, 15.01.1971 г.р., гражданка РФ (до 2020 г. гражданка Украины), уроженка п. Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области УкрССР, зарегистрированная по адресу: ЛНР, Славяносербский район, с. Хорошее, ул. Кирова, д.3. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что 8 февраля исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае. В результате мужчина передан в руки российских правоохранителей. По данным Следственного комитета России, фигурант расследования прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на украинскую территорию. Корба в текущий момент арестован.

ФСБ: спецслужбы Украины обещали за убийство генерала Алексеева $30 тыс.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России