Сегодня, 10:48
ФСБ: спецслужбы Украины обещали за убийство генерала Алексеева $30 тыс.

Силовики рассказали о роли подельника исполнителя покушения на убийство российского генерала.

Украинские спецслужбы обещали за убийство российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнителю преступления Любомиру Корбе 30 тысяч американских долларов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.  Силовики добавили, что задержанный за соучастие в покушении  Виктор Васин является сторонником признанного на территории нашего государства террористическим Фонда борьбы с коррупцией. Известно, что мужчина принимал участие в протестных акциях в Москве, а также он  регистрировался на сайтах "Умного голосования" и прочих, размещал в интернете публикации против внесения поправок в Конституцию.

... Принимал участие в протестных акциях в Москве. Регистрировался... в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

ЦОС ФСБ РФ

В вербовке исполнителя покушения на Алексеева участвовали спецслужбы Польши.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

